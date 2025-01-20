EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinlikleri çerçevesinde, Türk dünyasının ve Anadolu’nun kültürel zenginlikleri bir kez daha gün yüzüne çıkarılıyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi “EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum” etkinlikleri kapsamında EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 2025 yılı boyunca sürecek “Âşık Kerem Erzurum’a Varanda” adlı hikâye anlatma programının ilki Sümmani Baba Aşıklar ve Gelenek Evi’nde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Selma Uygur’un yaptığı programın açılış konuşmasını TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptı. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum’un Anadolu ile Kafkasya ve Türkistan arasında geçidi bekleyen; ticaret, göç ve ordu yollarının kavşağında bulunan şehir olması sebebiyle Türk dünyasının ve Anadolu’nun kültürel zenginliklerine sahip, bunları yaşatan çok önemli bir şehir olduğunu söyleyerek Âşık Kerem’in de tıpkı Köroğlu ve Dede Korkut gibi hem Türk dünyasının hem Erzurum’un önemli kültür varlığı olduğunu belirtti. EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörlüğü’ne ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Başkan Murat Ertaş, unutulan halk hikayeciliğini yeniden başlatmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Daha sonra tiyatro sanatçısı ve eğitimci, TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi Selim Adım Türk kültüründe “meddahlık ve hikâye anlatıcılığı” konusunda bilgi verdikten sonra Kerem ile Aslı hikâyesinin İsfahan’da doğuş serüvenini anlattı. Selim Adım’ın anlattığı hikâyeden sonra Metin Kara da sözleri Âşık Kerem’e ait türkülerden örnek verdi. Selim Adım hikâyenin devamının üç hafta sonraki programda ve aynı mekânda anlatılacağını söyledi.