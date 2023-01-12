Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalar 84 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalar 84 şahıs yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Birden Fazla kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Yaralama suçlarından 23 Yıl 9 Gün hapis cezasına hükümlü Emre B.; Basit Yaralama, Yaralama, Silahla Tehdit, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Bulundurma, Kullanmak İçin Uyuşturucu Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından 18 Yıl 8 Ay hapis cezasına hükümlü Muhammet A.; Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 14 Yıl 9 Ay 15 gün hapis cezasına hükümlü Ertuğrul İ.; Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama, Kullanmak İçin Uyuşturucu Uyarıcı Madde Bulundurmak, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Bulundurma suçlarından 11 Yıl 10 Ay hapis cezasına hükümlü Hakan A.; Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 10 Yıl 5 Ay hapis cezasına hükümlü Hüseyin M.; Kasten Öldürme suçundan 7 Yıl 6 Ay hapis cezasına hükümlü Hamza G.; Kasten Yaralama suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezasına hükümlü Ferhat A.; Kasten Yaralama suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezasına hükümlü Murat T. isimli şahıslar yakalandı.

Ayrıca; yapılan çalışma çerçevesinde 1-10 yıl arası hapis cezasına hükümlü 43 şahıs, 1 yıl altı hapis cezasına hükümlü 33 şahıs olmak üzere toplam 84 şahıs cezaevine teslim edildi.