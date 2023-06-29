Meteorolojinin hava tahminlerine göre Erzurum’da bayramın ikinci ve üçüncü günü zaman zaman yağışlı geçecek. Temmuz’da güneş yüzünü göstermeye başlayacak.

Bu yıl bahar mevsimi ile birlikte yaz aylarını da yağışlı geçiren Erzurum’da Kurban Bayramı boyunca da yer yer sağnak yağışlar olacak. Ülkemizin kuzey bölgelerini etkisi altına alacak olan yağışlı havanın bayramın ikinci ve üçüncü günü Erzurum ve çevresinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin beş günlük hava tahmin raporlarında Temmuz ayı itibariyle Erzurum’da sıcaklığın en düşük 16, en yüksek 31 derece olması bekleniyor. Kurban Bayramı’nda yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ise batı ve güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.