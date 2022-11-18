Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde 50 ilde başlatılan ‘Girdap’ operasyonu çerçevesinde Erzurum’da 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, bugün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesine sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde 50 ilde başlatılan ‘Girdap’ operasyonu çerçevesinde Erzurum’da 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, bugün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesine sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde 15 Kasım’da 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik "Girdap" adlı operasyon düzenlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen Cüneyt A., Bayram A., Mehmet A., Yasin S., Mehmet Emin B., Mustafa A. ve Pınar K., eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 161 bin 720 TL, 10 bin 50 dolar, 4 adet altın, 29 adet fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve suç unsuru içeren dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli Sinan A.’nın ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar, bugün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesine sevk edildi.