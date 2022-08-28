Kazanın ardından itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Karayazı Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada Yaşar Balcı (30) hayatını kaybederken, Adem Kipik, Bora Akın, Mevlüt Koca, Yücel Arslan, Yağmur Akın, Abdullah Kuş, Aytekin Arslan ve Emre Karaca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı Göksu yolu Elmaağaç yol ayrımını geçtikten 2-3 kilometre sonra 25 AAP 075 plakalı Ford Transit marka minibüsün yan yatması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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