Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Temmuz dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum’da 12 bin 113 Gelir Vergisi, 8 bin 599 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 719 Kurumlar Vergisi, 17 bin 853 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 311 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 15 bin 590 Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Aralık 2022’ye Göre Değişim

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2023 yılı Temmuz döneminde, 2022 yılı Aralık göre Gelir Vergisi mükellefi sayısı 11 bin 760’dan 12 bin 113, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 17 bin 405’ten 17 bin 853, Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 632’den 3 bin 719, GMSİ mükellef sayısı 7 bin 177’den 7 bin 311, KDV mükellefi sayısı 15 bin 186’dan 15 bin 590’a yükseldi.

2022 Aralık Ayına Göre Değişim Oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2022 Aralık ayına göre faal mükellef sayısı, Gelir vergisinde yüzde 3,0, kurumlar vergisinde yüzde 2,39, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 2,57, GMSİ’de yüzde 1,86, KDV’de yüzde 266 oranında artış kaydetti. Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 1,19 oranında geriledi.

2022 Aralık Ayı Erzurum Verileri

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum’da 2022 Aralık ayında 11 bin 948 Gelir Vergisi, 8 bin 583 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 632 Kurumlar Vergisi, 24 bin 95 Aktif, 17 bin 405 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 177Gayrimenkul Sermaye iradı Vergisi ve 15 bin 186 Katma Değer Vergisi faal mükellefi bulunuyordu.

Kurumlar Vergisi Mükellefinde Artış

Erzurum ticaret ekonomisinde Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı artış trendini sürdürdü. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı dağılımı Ocak ayında 3 bin 635, Şubat ayında 3 bin 646, Mart ayında 3 bin 669, Nisan ayında 3 bin 691, Mayıs ayında 3 bin 682, Haziran ayında 3 bin 701, Temmuz ayında 3 bin 719’a yükseldi.