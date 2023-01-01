Erzurum’da 2022 Kasım ayı döneminde gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 30,0’lık pay gösterdi.

Erzurum’da 2022 Kasım ayı döneminde gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 30,0’lık pay gösterdi.

Erzurum’da eğitim harcama payı yüzde 30.0’a ulaştı

Erzurum’da 2022 Kasım ayı döneminde gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 30,0’lık pay gösterdi. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 19’uncu sırayı aldı. İlde kişi başına 5 bin 297 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı

2022 Kasım Dönemi Eğitim Harcamaları

DOSİAD araştırma sonuçlarına göre, Kasım ayı kaydında Erzurum’da 4 milyar 9 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 5 milyar 624 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 10 milyar 809 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 28,1 milyar TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.

Erzurum’un Bölge Ve Ülke Payı

DOSİAD tarafından resmi veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre Kasım döneminde Erzurum’da kaydedilen eğitim harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71.28, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37.1, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14,22, ülke toplamında da yüzde 1.23’lük pay edindi.

Erzurum eğitimde 19. Sırada

Erzurum eğitim harcamaları yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 19’uncu oldu. Türkiye’de eğitim harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Urfa, Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Kayseri, Van, K.Maraş, Manisa, Erzurum ve Eskişehir olarak sıralandı.

Bölge İlleri Dağılımı

2022 Kasım ayı çerçevesinde Van’da 5,0 milyar, Erzurum’da 4,0 milyar, Malatya’da 3,5 milyar, Elazığ’da 2,7 milyar, Ağrı’da 2,2 milyar, Muş’ta 1,7 milyar, Bitlis’te 1,6 milyar, Kars’ta 1,4 milyar, Bingöl’de 1,3 milyar, Hakkari’de 1,3 milyar, Erzincan’da 1,1 milyar, Iğdır’da 994,9 milyon, Tunceli’de 425,6 milyon, Ardahan’da 536,1 milyon TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.