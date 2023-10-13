Erzurum’da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonu çerçevesinde 43 şüpheli, eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında kadınların da olduğu 43 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.