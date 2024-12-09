Erzurum’un Oltu ilçesinde doğaseverler yaban hayatına destek olmak için doğaya ot ve buğday bıraktı.

Erzurum Yürüyüş Grubu, Oltu Doğaseverler Grubu ve Oltu Milli Parklar Şubesi, yaban hayatını korumak, farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde Damlıca Tepesi’ne tırmanan grup, Oltu Milli Parklar görevlileri ile bölgedeki yaban hayatının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla 10 balya ot ve 30 kilogram buğdayı doğaya bıraktı. Yaban hayatı ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte katılımcılar aynı zamanda bölgedeki ekosistemin korunması için doğaya karşı sorumluluk bilinci oluşturmaya çalıştı.

Doğasever Mustafa Yıldırım, “Bugün Oltu Doğasever Grubu ile yürüyüş yaptık. Sonrasında yaban hayatını korumak ve destek olmak için kış kıyamette doğaya ot ve buğday bıraktık. Bundan dolayı mutluyuz hayırlı olsun” dedi.

Ekrem Kadıoğlu ise, “Yaban hayatı devam ettirme, yaşamlarını kolaylaştırmak adına doğaya çeşitli yem bıraktık. Bunun huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Kaan Yavuz, “Yürüyüş sonrası yaban hayatı sahasında önceden belirlenmiş olan noktalara ot ve yem bıraktık. Yaban hayatın gelişmesine katkıda bulunmak için bugün buradaydık” diye konuştu.

Muharrem Kalyon ise hem doğanın güzelliklerini yaşadıklarını hem de yürüyüş sonrasında Milli Parklar görevlileri ile doğaya yem bıraktıklarını dile getirdi.