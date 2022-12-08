Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi’nin Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği "Diriliş eri Sezai Karakoç" paneli Necip Fazıl Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi’nin Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği "Diriliş eri Sezai Karakoç" paneli Necip Fazıl Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Vahdettin Oktay Beyazlı’nın başkanlığındaki panelde Elif Kotan ‘’Sezai Karakoç’un Hayatı’’, Nisa Ceren Delioğlan ‘’Sezai Karakoç’un Sanatı’’ Sude Naz Taşar ‘’Sezai Karakoç’un Diriliş Düşüncesi ‘’İkra Orak ise Sezai Karakoç’un Batıcılık Anlayışı’’ başlıklarında sunum yaptı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçan, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, il ve ilçelerde bulunan çeşitli okulların okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.