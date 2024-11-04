Erzurum’da polis ve zabıta ekipleri tarafından 19 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında dilencilere yönelik yapılan çalışmalarda 101 kişiye yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 3 ilçe belediyesinin zabıta ekipleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin katılımı ile oluşturulan denetim ve kontrol ekibi, farklı gün ve saatlerde dilencilere yönelik denetimler yaptı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Güvenli Erzurum Dilenciliğin Önlenmesi ve Sosyal Destek Projesi kapsamında 19 Eylül tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalarda 101 kişiye yasal işlem yapılarak, el konulan 16 bin 191 TL kamuya aktarıldı. Bu kişiler hakkında ilgili paydaş kurumlarca sosyo-ekonomik, eğitim vb. durumları açısından incelemeler yapılarak, bu kişilerin yasal mevzuatlar çerçevesinde her türlü işlemlerinin kurumlar tarafından takip edildiği belirtildi.