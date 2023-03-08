Deprem bölgesinden Erzurum’a gelen birçok depremzede, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘dua gecesinde’ bir araya geldi. Şehitler için Kuran okundu, dualar edildi.

Deprem bölgesinden Erzurum’a gelen birçok depremzede, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘dua gecesinde’ bir araya geldi. Şehitler için Kuran okundu, dualar edildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Mehmet Göktaş; “Ölüm, yeniden buluşma için bir mekan değişimidir. Allah hepimizi birlik içinde sabırlar versin” dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için Erzurum’da anlamlı bir programa imza atıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen programda, ‘Asrın Felaketinde’ hayatını kaybeden deprem şehitleri için dua gecesi düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda ilk olarak 2019 Türkiye Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Abdullah Arfat ve Muhammet Burak Dağ, deprem şehitlerinin ruhları için Kur’an-ı Kerim okudu. Kuran Tilavetinin ardından Doç. Dr. Mehmet Göktaş kürsüye çıktı.

Deprem bölgelerinden gelerek Erzurum’da yaşayan yüzlerce depremzedenin bulunduğu salonda konuşan Göktaş; “Ölüm bizler için bir ayrılık değil. Bizler inanan insanlarız. Bizler ölümü bir daha buluşmak için bir mekan değişimi olarak görebiliyoruz. Allah tüm ölenlere rahmet eylesin. Sadece ölenlerin yakınları değil tüm ülkemiz büyük bir sabra ihtiyaç duyuyor. Bu günlerde en çok birlik beraberliğimizi ortaya çıkardığımız günler olarak milletimiz gereğini çok güzel yapıyor. Allah bir daha kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Bizler hangi milletten olursak olalım hangi şehirden olursak olalım hepimiz kardeşiz. Bizlerin evi sizlerin sizlerin evi bizlerindir” dedi.

Program, yapılan konuşmanın ardından deprem şehitleri için edilen dualarla son buldu.