Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, insanın doğayla olan bağını sorgulayan "Değişik İşler-2" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Iğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Çiçek’in sergide yer alan eserleri, insanın hayvanlarla ve doğayla iç içe olduğunu hatırlatan, farklı bir bakış açısı sunuyor. Alışılmışın dışında kompozisyonlarla şekillenen eserler, doğanın yalnızca çevremizde var olan bir unsur değil, ayrılmaz bir parçamız olduğunu hissettirmeyi amaçlıyor. İzleyiciyi doğa ile insan arasındaki sınırları sorgulamaya yönlendiren sergi, görselliğin ötesinde bir fikirsel deneyim sunuyor.

Sergide, doğa ve insan figürlerinin iç içe geçtiği fikirler dikkat çekiyor. Eserler, insanın doğadan ayrı bir varlık olmadığını, aksine onun bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Yaşamın tüm unsurlarının bir bütün olduğunu vurgulayan anlatım dili, izleyiciyi farklı bir perspektiften bakmaya davet ediyor. Eserlerde yer alan formlar, doğayla uyum içinde var olabilmenin gerekliliğini anlatırken, izleyiciye kendi varoluşunu yeniden düşünme fırsatı sunuyor. Hayvanlar, bitkiler ve insan figürleri arasındaki geçişler, doğanın bir parçası olma hissini güçlendiriyor.

Doğayı yalnızca bir çevre unsuru olarak değil, içinde bulunduğumuz bir yaşam alanı olarak görmeye davet ediyor. Bu anlatım biçimi, doğanın ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğu gerçeğini hatırlatıyor. Doğa ile kurulan bağları yeniden keşfetmeye imkan tanıyan "Değişik İşler-2" sergisi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu’nda 18 Şubat-4 Mart 2025 tarihler arasında ziyaret edilebilir.