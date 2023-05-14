Erzurum’da yaklaşık 9 gündür devam eden Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları tamamlandı. Kadınlarda Çığ Spor Kulübü, erkeklerde ise Narman 18 Mart Spor Kulübü şampiyon oldu.

2022 - 2023 Sezonu Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları 04 - 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında 3 il, 18 takım ve 90 sporcunun katılımıyla Erzurum’da yapıldı. Heyecanlı geçen müsabakaların sonucunda; kadın takımlarda Çığ Spor Kulübü birinci, Erzurum Albayraklar Spor Kulübü ikinci ve Çelebi Spor Kulübü üçüncü oldu. Erkek takımlarda ise Narman 18 Mart Spor Kulübü birinci, 3200 Akademi Spor Kulübü ikinci ve Palandöken Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.