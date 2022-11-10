Erzurum’da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

Erzurum’da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü iş birliğinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde, Erzurum’daki Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdunda tatbikat düzenlendi. Tatbikat öncesi, KYK öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrenciler, olası afet ve acil durum olaylarına karşı yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Bilgilendirme toplantısına katılan Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum AFAD Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir; senaryo gereği sirenin çalmasıyla öğrenciler ve yurt çalışanlarıyla "Çök Kapan Tutun" pozisyonuna geçerek tehlikenin geçmesini bekledi. Daha sonra Memiş ve beraberindekiler yurtları tahliye ederek güvenli bölgeye geçti.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Vali Memiş, 2022 yılının İçişleri Bakanlığınca afet eğitim yılı ilan edildiğini belirterek, "Erzurum’da yaklaşık 600 bin kişiye afet eğitimi verildi ve bu eğitimler sürüyor. Son 2 haftada yaklaşık 6 bin öğrenciye de deprem ve afet eğitimi verdik. Bu tatbikatlarla deprem veya doğal afetlerdeki can kayıplarını en aza indirebiliriz" dedi.

Memiş, tatbikatta emeği geçen ilgili kurum yöneticileri ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız hiç can kaybı olmaması ama maalesef ülkemiz Anadolu coğrafyası deprem bölgesinde yer alıyor, jeolojik açıdan da birçok doğal afetlere maruz kalabiliyoruz. Dolayısıyla insanlarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi bu afetlere karşı hazırlamak için çaba sarf ediyoruz."

Tatbikata, Erzurum AFAD, Jandarma Arama kurtarma, Polis Arama Kurtarma, Ceza ve Tevkifevleri Arama ve Kurtarma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, İtfaiye, 112 Acil Servis, UMKE, Beşir Gönül Elçileri Derneği Arama Kurtarma ile çok sayıda AFAD gönüllüsü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı.