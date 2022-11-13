Tatbikat öncesi, öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrenciler, afet ve acil durum olaylarına karşı yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Düzce’de 1999 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 23’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tatbikatın Erzurum’daki ayağı Kazım Karabekir Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, protokol ve öğrenciler, hayat kurtaran çök, kapan, tutun hareketini yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldı.

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