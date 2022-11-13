Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldı.
Düzce’de 1999 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 23’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tatbikatın Erzurum’daki ayağı Kazım Karabekir Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, protokol ve öğrenciler, hayat kurtaran çök, kapan, tutun hareketini yaptı.
Tatbikat öncesi, öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrenciler, afet ve acil durum olaylarına karşı yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi.
Tatbikatın ardından Havuzbaşı Kent Meydanı’nda Düzce Depremi’nde hayatını kaybedenler anılarak, dua edildi.
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