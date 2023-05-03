Yaşamın değişen şartları ve özellikle kentlerde insanların doğal ürünlere yönelik artan arayışları ve talepleri, yöresel ve geleneksel üretim yöntemleri ile elde edilen ürünlere ilgiyi artırdı. Bu da beraberinde ürünlerde “coğrafi işaret” tescil kavramını gündeme getirdi. İnsanlar artık marketlerde ya da lokantalarda coğrafi işaretli ürünleri soruyor ya da istiyor.

Coğrafi İşaret Ne Anlama Geliyor?

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil ediliyor. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabiliyor.

Karnavas Dut Pekmezi Erzurum’un ilk Cİ tescilli ürün

Erzurum en fazla coğrafi işaret (Cİ) tesciline sahip iller arasında 42 tescilli ürünü ile 6. sırada yer alıyor. Erzurum’da son bir yılda 21 ürün için Cİ tescili alındı. Erzurum’daki coğrafi işaretli ürünlerin önemli bir kısmının tarım ve gıda ürünü ya da yemek olduğu görülüyor. İşte Erzurum’da 2009 yılından bu yana coğrafi işaret alan ürünler; Karnavas Dut Pekmezi, Erzurum Civil Peyniri, Oltu Cağ Kebabı, İspir Kuru Fasulyesi, Erzurum Kadayıf Dolması, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir), Oltu Taşı, Hınıs Fasulyesi, Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı, İspir Kaymağı, Narman Şeker Fasulyesi, Erzurum Su Böreği, Erzurum Pekmezli Baklavası, Erzurum Peynir Helvası, Erzurum Mantısı / Erzurum Hıngeli, Karnavas Bezi, Erzurum Demir Tatlısı, Erzurum Çortutu Pancarı, Erzurum Aşmalı Yahni, Hasankale Lavaşı, Erzurum Dut Çullaması, Erzurum Yumurta Pilavı, Erzurum Ayran Aşı, Erzurum Kesme Aşı, Erzurum Sucuğu, Erzurum Hasıta/Erzurum Hasuta, Erzurum Kıtlama Şekeri, Erzurum Et Kavurması, Erzurum Şalgam Dolması, Erzurum Gliko, Erzurum Çiriş Yemeği, Erzurum Çaşır Salamurası, Erzurum Aşotu, Erzurum Tel Helvası, Erzurum Tereyağı ve Erzurum Ekşili Dolma.

Erzurum burması coğrafi işaret tescili için bekliyor

Erzurum’da coğrafi işaret tescili almak için sıra bekleyen 32 ürün bulunuyor. Başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından inceleniyor ve belirli aşamalardan sonra tescil belgesi veriliyor. Bu ürünlerin içinde hem ilginç hem de dikkat çekici olanları da var. İşte Erzurum’un müstakbel coğrafi işaretli ürünleri; İspir Kurun Peyniri, Bardız Kilimi, Erzurum Balı, Erzurum Tuzlu, Erzurum Kavut Haşılı, Erzurum Kelecoşu, Erzurum Kızılcığı, Erzurum Patates Boranisi, Erzurum Babaanne Pastası (Erzurum Pastası), Erzurum Kuru Kayısı, Erzurum Kapuskası, Erzurum Ayva Yahnisi/Erzurum Ayva Kalyesi , Erzurum Hasuta Tatlısı, Erzurum Cılbıra (Çılbır), Erzurum Kaz Lokması, Erzurum Hurma, Erzurum Lavaş (Ecem-Acem) Ekmeği, Erzurum Tatar Böreği, Erzurum Çaşır Kavurması, Erzurum Herle Aşı Çorbası, Erzurum Hink Yemeği, Erzurum Tandır Ketesi, Hınıs Köftesi, Erzurum Yufka Yağlaması, Erzurum Bardız Katmeri, Pasinler Yaprak Döner, Tortum Ekşili Pestili, Erzurum Burması, Cılbıra, Narman Yeşil Mercimeği, Siyah Kuşburnu ve Kurutulmuş Et Dürme.