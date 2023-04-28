23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Erzurum Tatbikat İlkokulu öğrencileri hazırladıkları programla katılımcıları hem duygulandırdı hem de coşturdu.

Tatbikat İlkokulu Müdürü Yener Kütükcü, dünyada çocuklara hediye edilmiş tek bayramın 23 Nisan olduğunu hatırlatarak, “Çocuklar, bir milletin geleceğidir. Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir. Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.” dedi.

Erzurum Lisesi Kültür Merkezi’nde yapılan ve Tatbikat İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı programda; Erzurum erkek ve kadın bar ekibi, modern dans gösterisi, Artvin halk oyunları ekibi, 23 Nisan oratoryosu, şarkılar ve şiirler sunuldu. Programa katılan anne ve babalarda hem coşkulu hem de duygulu anlar yaşadı.