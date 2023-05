Mayıs ayı içerisinde hem Bilişim Haftası’nın hem de 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü’nün bir arada olmasından yola çıkılarak İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Recep Karabacak Spor Lisesi işbirliğinde çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte lise öğrencileri tarafından Ertuğrul Gazi İlkokulu 3.ve 4. Sınıf öğrencilerine ip atlama, topaç çevirme, halat çekme, mendil kapmaca, futbol, yakar top vb. çocuk oyunları oynatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. E. Füsun Karaşahin tarafından öğrencilere teknolojinin bilinçli kullanımı, fiziksel aktivitenin artırılması ve aile büyüklerinin de gerçekleştirilen fiziksel aktiviteye katılımının teşvik edilmesi mesajlarının verildiği etkinlikte “Sağlık İçin Hareket Et, Her Gün 10 Bin Adım” sloganı içeren tişört ve şapka dağıtımı yapıldı. Hem öğrenciler hem de oyunlara katılan yetişkinlerin çok güzel zamanlar geçirdiği etkinlikte sağlık günlüğüm defteri, kalem ve not defterini içeren çantalar çocuklara dağıtıldı.