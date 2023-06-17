3 milyon 527 bin 466 adayın yarışacağı 2023-YKS’de sınavının birinci maratonu başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da adayların yine heyecanı ve koşturması vardı. Sınavın klasiklerine haline gelen son dakika girişleri ve yanlış okula gelme olayları Erzurum’da birçok binada yaşandı. Ailelerde sabahın erken saatlerinde havanın sıcak olmasını fırsat bilerek binaların önlerine geldi. Ağaçların altında ve gölgeliklerde bekleyen anne ve babaların Kur’an-ı Kerim okudukları ve dua ettikleri gözlendi. Emniyet güçleri özellikle hafta sonu olması nedeniyle düğün konvoylarının gürültüye sebep olmaması için ekipleri harekete geçirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek YKS’nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. TYT, 18 Haziran’da saat 10.15’te başladı. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 19 Haziran’da saat 10.15’te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.