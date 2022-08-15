Erzurum’da buğday, arpa ve yulaf gibi hububatlar geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüzlük bir artış gösterdi. Erzurum’da 300 bin tona yakın buğday hasadı yapılması bekleniyor. Bu sene hububat alanında önemli artış beklediklerini belirten Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “Geçtiğimiz sene iklim şartlarından dolayı bir kuraklık durumu yaşandı. Bu yönde üretimlerimizde düşüşler olmuştu. Bu sene iklim şartlarının olumlu yönde ilerlemesi nedeniyle hububat alanlarında çok önemli bir üretim bekliyoruz. Geçen seneye göre yüzde yüzlük bir artış gelecek” dedi.

Erzurum’da buğday, arpa ve yulaf gibi hububatlar geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüzlük bir artış gösterdi. Erzurum’da 300 bin tona yakın buğday hasadı yapılması bekleniyor. Bu sene hububat alanında önemli artış beklediklerini belirten Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “Geçtiğimiz sene iklim şartlarından dolayı bir kuraklık durumu yaşandı. Bu yönde üretimlerimizde düşüşler olmuştu. Bu sene iklim şartlarının olumlu yönde ilerlemesi nedeniyle hububat alanlarında çok önemli bir üretim bekliyoruz. Geçen seneye göre yüzde yüzlük bir artış gelecek” dedi.

Erzurum’da yaklaşık olarak 1 milyon dekar alanda buğday, 370 bin dekar arpa ve 60 bin dekar çavdar olmak üzere 1 milyon 500 bin dekara yaklaşık hububat ekili alan bulunuyor. Geçen sene kuraklık nedeniyle az olan üretim çiftçileri üzerken, bu sene ise iklim şartlarının iyi gitmesi sebebiyle hububat alanında yüzde yüzlük bir artış bekleniyor. Geçen sene 110 bin ton buğday hasadı yapılan Erzurum’da bu sene ise 300 bin tona yakın buğday hasadı bekleniyor. Bunun dışında çiftçilere yüzde 75’i hibe olarak önemli ölçüde tohum hibesi yapan tarım müdürlüğü de Erzurum’da tarım arazilerini kullanma projesi çerçevesinde 3 yılda 2 bin 200 ton tohum dağıtarak çiftçilerini destekledi. Öte yandan hububat alanlarının dışında yemlik için yonca ekili olan arazilerin dekarı da 1 milyonu geçiyor. Bununla beraber kaba yem alanında da bu sene Erzurum’da verimli ürün alınması beklenirken, kaba yem ihtiyacının tamamen karşılanacağı ön görülüyor.

“1 Milyon 500 bin dekar alana hububat ekimimiz var”

İklim şartlarının iyi ilerlemesiyle beraber hububat alanında önemli oranda üretim yaptıklarını söyleyen Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “Erzurum hayvancılık potansiyelinin yanında bitkisel üretim potansiyeli olarak da çok önem arz etmektedir. Yaklaşık 1 milyon dekar buğday, 370 bin dekar arpa ve yaklaşık 60 bin dekar çavdar olmak üzere 1 milyon 500 bin dekara yaklaşık hububat ekim alanımız var. Geçtiğimiz sene iklim şartlarından dolayı bir kuraklık durumu yaşandı. Bu yönde üretimlerimizde düşüşler olmuştu. Bu sene iklim şartlarının olumlu yönde ilerlemesi nedeniyle hububat alanlarında çok önemli bir üretim bekliyoruz. Geçen seneye göre yüzde yüzlük bir artış gelecek. Geçen yıl 110 bin ton olan buğday üretimimiz bu yıl 200 bin tonun üzerinde olacak. Bununla ilgili olarak son 3 yıl başta olmak üzere çiftçilerimize tarım arazilerini kullanma projesiyle yüzde 75 hibeyle tohum dağıtımımız oldu. Bu yıl yaklaşık olarak 700 ton, son 3 yılda 2 bin 200 ton buğday, yulaf gibi hububat alanlarımızdan çiftçilerimizi destekledik. Önümüzdeki yıllarda hem bizim hem bakanlığımızın imkanları doğrultusunda bu desteklemeler devam edecektir. Çiftçilerimizin ürettikleri bu ürünlerin katma değerlerinin fazla olması adına hem sahada, hem pazarlama konularında da sıkıntı yaşamaması için her aşamasını kendimiz teknik personellerimizle takip etmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Kaba yem ihtiyacının da karşılanacağını kaydeden Akar, “Erzurum’un bitki üretim potansiyeli yüksek durumdadır. 1 milyon 500 bin dekar hububat alanı dışında 1 milyon dekardan fazla yemlik ekim arazilerimizde bulunuyor. Yonca korunga gibi ve burada bu sene özellikle kaba yem üretiminde çiftçilerimiz beklenenin üzerinde ürün alarak kaba yem ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Şuanda Erzurum’da üretilen ürünler bizim kendi sanayi tesislerimize yani un, yem fabrikası gibi tesislerimizde pazarlanıyor” açıklamalarında bulundu.