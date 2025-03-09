Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2024 yılı faaliyetleri çerçevesinde 6 bin 241 koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün Aile Eğitim Programı kapsamında; Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve Boşanma Danışmanlığı ve alan taraması hizmetleri veriliyor. 2024 yılında aile danışmanlığı kapsamında 8 danışman ile toplamda yönlendirmeler dahil 48 kişiye danışmanlık yapıldı. Evlilik Öncesi Eğitimi 3 bin 376, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 9 bin 844 ve Aile Eğitim Programı 13 bin 950 kişi olmak üzere bir yılda 27 bin 170 kişiye eğitim verildi.

Bu arada alan taraması kapsamında; toplam kayıt edilmiş hane sayısı 99 bin 135, toplam görüşme sayısı 97 bin 652 ve toplam kayıt edilen kişi sayısı 204 bin 774 oldu. Kadın hizmetleri kapsamında ise 2024 yılında 6 bin 241 koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındı. Kadın Konukevinde 2024 yılında 332 kadın 215 çocuk hizmetten faydalandı. Bu hizmet kapsamında Kadın Konuk Evi hizmetinden faydalananlara toplam 69 bin 806 TL harçlık ödemesi yapıldı.