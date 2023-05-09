Ülkemizde her gün yüzlerce insanın yaralanmasına ve ölümüne sebep olan trafik kazaları, ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle bir türlü azalmıyor.

TÜİK verilerine göre 123 bin 232 motorlu aracın olduğu Erzurum’da bir yıl içinde toplam 2 bin 69 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bir yıllık kazalar incelendiğinde 59 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kişi başına 82 otomobilin düştüğü Erzurum’da maddi hasarlı kazalar daha sıkça rastlanıyor. Yapılan bir araştırmada ise; ilçeler bazında yapılan değerlendirmede Pasinler ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar nüfusuna oranla fazla olduğu ortaya çıktı. En az maddi hasarlı kaza ise Tekman ve Uzundere ilçelerinde meydana geldi.