Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ni paylaştı. Ülkemizde evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Erzurum’da bu rakam 4 bin 550 oldu. Aynı yıl içinde 825 çift ise yollarını ayırdı.

Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti. Erzurum’da 2020’de 4 bin 346, 2021’de 4 bin 697, 2022’de 4 bin 597, 2023’te 4 bin 442 ve 2024’de 4 bin 550 çift evlendi. Erzurum 2024 yılında bu rakamla 31. sırada yer aldı.

Erzurum’da kadınlar daha erken evleniyor

Türkiye’de kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi. Erzurum’da 2024 yılında kaba evlenme hızı 6,09 oldu. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti. Erzurum’da 2024 rakamlarıyla; ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,3 olurken kadınlarda 25,6 olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında 825 çift boşandı

Ülkemizde boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti. Erzurum’da ise; 2020 yılında 544, 2021 yılında 698, 2022 yılında 816 , 2023 yılında 799 ve 2024 yılında 825 çift boşandı. Kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Bu ili binde 3,09 ile İzmir, binde 3,04 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,60 ile Siirt ve Muş izledi. Erzurum’da bu rakam 1.10 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Erzurum’da 2025 yılındaki boşanmalardan; evlilik süresi 16 yıl ve daha fazlası 224 şeklinde ilk sırada yer alırken, 1 yıl ve daha az evlilik süresinde boşanmaların 23 adet olduğu gözlendi.