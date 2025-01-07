Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinden modern tarım için iş birliği Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinden modern tarım için iş birliği

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2024 yılında 1 milyon 181 bin 553 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı’nda 12 ayda 7 bin 838 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı’ndan 2024 yılında 7 bin 700 iç hat ve 138 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 7 bin 603 uçuş oldu ve 1 milyon 47 bin 394 kişi uçtu.

Erzurum’da 2024 yılı içinde 1 milyon 174 bin 613 kişi iç hatlar ve 6 bin 940 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılında Erzurum’dan 6 bin 740 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 9 bin 761 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 130 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.

Kaynak: iha