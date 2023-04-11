Erzurum’da Ramazan aylarında Paşapınar çeşmesinden su almak isteyenler büyük bir yoğunluk oluşturuyor. Adeta bir Ramazan klasiği haline gelen Paşapınar çeşmesinden su alma geleneği yıllardır sürdürülüyor.

Çeşmeden su alan Yılmaz Polat, “Buradaki suyun en büyük özelliği doğal olması. Dağdan eriyen kar suları ve yer altı kaynağı olan öz suyumuz bizim. Ramazan’a özgü olmasının sebebi doğal kaynak suyu olması. Ramazan ayında da Erzurumlular burayı tercih ediyorlar. İftarımızı buradan aldığımız paşa pınarı suyu ile açıyoruz. Çok iyi oluyor. Erzurum’da burası her zaman önceliklidir, özellikle ramazanda gelip burada hem vakit geçiriyoruz hem suyumuzu dolduruyoruz’’ dedi.