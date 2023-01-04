Erzurum’da etkili olmaya devam eden soğuk hava nedeniyle, bir park içerisindeki göl donarak buz tuttu. Havadan da görüntülenen göl güzel bir manzara oluştururken, bazı vatandaşlar donan göl üzerinde yürüdü.

Erzurum’da etkili olmaya devam eden soğuk hava nedeniyle, bir park içerisindeki göl donarak buz tuttu. Havadan da görüntülenen göl güzel bir manzara oluştururken, bazı vatandaşlar donan göl üzerinde yürüdü.

Erzurum’da eksi 8 dereceye kadar inen hava sıcaklığı, dondurucu etkisini göstermeye devam ediyor. Olimpiyat Parkı içerisinde yer alan göl, soğuk havanın etkisiyle donarak buz tuttu. Dron yardımıyla havadan görüntülenen donmuş göl güzel bir manzara oluştururken, bazı vatandaşların da göl üzerinde yürüdüğü görüldü.