TÜİK 2023 Mayıs dönemi İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum’da Mayıs ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 127 bin 864 olduğu bildirildi. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3’üncü, ülkede ise 48’inci sırada yer aldı

Erzurum Her Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Mayıs ayı kaydında Erzurum’da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 170,7; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 85,65, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 37,63, her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 28,1 olarak hesaplandı.

Mayıs 2023 Erzurum Araç Varlığı

TÜİK 2022 Mayıs ayı verilerinde Erzurum’da 64 bin 155 otomobil, 2 bin 445 minibüs, bin 210 otobüs, 28 bin 191 kamyonet, 6 bin 77 kamyon, 4 bin 13 motosiklet, 733 özel amaçlı taşıt, 21 bin 40 traktör olmak üzere toplam 127 bin 864 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, 2023 Mayıs ayı kaydında Erzurum’da 127 bin 864, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 211 bin 560, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 338 bin 498, Doğu Anadolu Bölgesinde 846 bin 930 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi

2023 Mayıs Ayı Bölgesel Otomobil Varlığı ve Erzurum

DOSİAD’ın TÜİK verileri kaydında yaptığı analizlere göre, Mayıs ayı itibariyle Erzurum’da 64 bin 155, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 102 bin 745, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 134 bin 403, Doğu Anadolu Bölgesinde 380 bin 735 otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu aktarıldı.

Mayıs Ayı Bölgesel Traktör Varlığı ve Erzurum

TÜİK Mayıs ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre; Erzurum’da 21 bin 40, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 32 bin 401, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 76 bin 899, Doğu Anadolu Bölgesinde 147 bin 526 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum’un Araç Sayısı Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Mayıs 2023 kaydında Erzurum trafiğine kayıtlı araç sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 60,43, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37,77, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,1’lik pay edindi.

Erzurum’un Otomobil Sayısı Payı

Veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un otomobil varlığı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 62,44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 47,73, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,85’lik pay oluşturdu.

Bölge İlleri Motorlu Kara Taşıtı Varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı’da 30 bin 912, Bingöl’de 18 bin 708, Bitlis’te 23 bin 598, Elazığ’da 144 bin 482, Erzincan’da 66 bin 969, Erzurum’da 127 bin 864, Hakkari’de 8 bin 963, Kars’ta 46 bin 766, Malatya’da 205 bin 317, Muş’ta 35 bin 427, Tunceli’de 10 bin 473, Van’da 78 bin 191, Ardahan’da 19 bin 94, Iğdır’da 30 bin 166 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini paylaştı. Buna göre, mayıs ayında 223 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4’ünü motosiklet, yüzde 38,8’ini otomobil, yüzde 8,7’sini kamyonet, yüzde 4,4’ünü traktör, yüzde 2,0’ını kamyon, yüzde 0,4’ünü minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 263,4, traktörde yüzde 29,5, otomobilde yüzde 28,2, motosiklette yüzde 25,1, kamyonda yüzde 13,7, kamyonette yüzde 9,7, minibüste yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 19,8 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 arttı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 189,3, minibüste yüzde 125,5, motosiklette yüzde 125,0, kamyonda yüzde 101,7, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 84,2, kamyonette yüzde 68,3 ve traktörde yüzde 50,5 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 27 milyon 334 bin 424 oldu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,5’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü motosiklet, yüzde 16,0’ını kamyonet, yüzde 7,8’ini traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 1 milyon 104 bin 572 adet taşıtın devri yapıldı.

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,2’sini otomobil, yüzde 15,6’sını kamyonet, yüzde 10,7’sini motosiklet, yüzde 2,8’ini traktör, yüzde 1,8’ini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 86 bin 816 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Mayıs döneminde 863 bin 955 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 83,0 artarak 863 bin 955 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 24,9 azalarak 12 bin 55 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 851 bin 900 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,8’i benzin yakıtlı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 359 bin 194 adet otomobilin yüzde 66,8’i benzinli, yüzde 20,1’i dizel, yüzde 8,6’sı hibrit, yüzde 2,8’i elektrikli ve yüzde 1,7’si LPG’lidir. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 630 bin 136 adet otomobilin ise yüzde 36,5’i dizel, yüzde 34,4’ü LPG’li, yüzde 27,6’sı benzinli, yüzde 1,1’i hibrit ve yüzde 0,2’si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2’dir.