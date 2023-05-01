Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de toplam 89 bin 817 cami bulunuyor. İstanbul 3 bin 555, Konya 3 bin 255 ve Ankara 3 bin 199 ile en çok camii olan ilk üç ilimiz olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine bakıldığında; Erzurum bin 601 cami ile Türkiye’de 15’inci sırada yer aldı. Erzurum’un tarihi camilerinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran Yakutiye ilçesi 163 cami ile listenin başında bulunuyor. Yakutiye ilçesini 129 camii ile İspir ilçesi, 112 camii Aziziye ilçesi takip ediyor. Bu rakamlara yakın zamanda yapımları tamamlanan yeni camiler henüz eklenmedi.

Erzurum’daki ilçelerin sahip olduğu camilerin sayıları şöyle tespit edildi;

Aşkale 65, Aziziye 112, Çat 49, Hınıs 62, Horsan 108, İspir 129, Karaçoban 40, Karayazı 102, Köprüköy 50, Narman 59, Oltu 108, Olur 56, Palandöken 79, Pasinler 82, Pazaryolu 46, Şenkaya 77, Tekman 84, Tortum 97, Uzundere 33 ve Yakutiye 163.