Erzurum’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Erzurum’a bağlı bin 133 yerleşimin yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışırken, Valilikten okulların tatil edilmesiyle ilgili ikinci bir karar geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi, “Erzurum genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 25 Kasım 2024 Pazartesi günü; il genelinde Şenkaya hariç tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri; belirtilen tarihte idari izinli sayılacaktır.”