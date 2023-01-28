Her yıl Aralık ayında beyaz gelinliğini giyen Erzurum’da bu sene bir ilk yaşanıyor. Tüm vatandaşların özlemle beklediği kar yağışı sonunda geldi. Erzurumlu vatandaşlar bugün karlı bir sabaha uyandı.

Her yıl Aralık ayında beyaz gelinliğini giyen Erzurum’da bu sene bir ilk yaşanıyor. Tüm vatandaşların özlemle beklediği kar yağışı sonunda geldi. Erzurumlu vatandaşlar bugün karlı bir sabaha uyandı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkili şekilde devam edeceğini belirterek, buzlanma konusunda uyardılar.