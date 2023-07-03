TÜİK verilerine göre; Türkiye’de bebek ölüm hızı 2022 rakamlarına göre 9,2 oldu. Erzurum’da 2017’de 12,8 olan bu oran, 2022’de 9,6’ya kadar düştü.

Bebek ölüm oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

Erzurum’da kaba ölüm hızı 5,7, Türkiye’de 5,9 tespit edildi. Türkiye’de bebek ölüm sayısı, 2021 yılında 10 bin 89 iken 2022 yılında 9 bin 522 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2021 yılında binde 9,3 iken 2022 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti. Erzurum’da ise bebek ölüm hızı yüzde 9,6 oldu. Bebek ölüm hızı bir yılda, birinci yaş gününden önce ölen bebek sayısının o yıl canlı doğan bebek sayısına bölünmesi ile elde edilen bir ölçüttür. Erzurum’da 2017’de bebek ölüm hızı yüzde 12,8 olduğu ve 2021 yılına kadar düşüş seyri izlerken aynı yılın yüzde 11,4’e yükseldiği görülüyor. Beş yaş altı ölüm oranı Türkiye’de yüzde 11,2 iken Erzurum’da 11,3 olarak gerçekleşti.

Erzurum’da yıllık ölüm sayısı 4-5 bin dolaylarında

Türkiye’de 2022 yılında 504 bin 839 kişi vefat etti. Ölüm sayısı 2021 yılında 566 bin 485 iken 2022 yılında %10,9 azalarak 504 bin 839 oldu. Ölen kişilerin 2022 yılında yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu. Erzurum’da ise 2022 yılında toplam 4 bin 312 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 2 bin 287’si erkek, 2 bin 25’ini kadın oldu. Erzurum’da 2021 yılında 5 bin 96, 2020 yılında 4 bin 806 ve 2019 yılında 4 bin 102 kişi vefat etti.

Dolaşım sistemi hastalıkları çok yaygın

Ülkemizde ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2022 yılında %35,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Erzurum’da ölüm sebepleri incelendiğinde; bin 541 dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer alırken, 801 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 593 kişi solunum yolu hastalıkları, 186 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 191 kişi iç salgı, bezi beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıkları, 174 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 46 kişi COVID-19 ve 780 kişi de çeşitli nedenlerden dolay vefat etti. İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,8 ile Ağrı oldu. Bu ili yüzde 18,8 ile Kars, yüzde 18,6 ile Iğdır ve Erzurum, yüzde 18,5 ile Bayburt ve Ankara izledi.