Erzurum Cirit Sahası’nda gerçekleşen atlı cirit müsabakaları, hafta sonları meraklılarının ilgisini çekiyor.

Varlığını ve heyecanını kaybetmeden sürdüren geleneksel spor dallarından en önemlilerinden biri olan atlı cirit, Erzurum’da hem oynanmaya hem de izlenmeye devam ediyor. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Erzurumlu cirit severler, takımların bir üst lige çıkması için verdikleri rekabet dolu maçlarını izlemek için sabahın erken saatlerinde cirit sahasına geliyorlar. Ülkenin birçok bölgesinde oynanmasına rağmen cirit atları ve sporcularının en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Erzurum’da dostluk maçlarının yanı sıra resmi lig müsabakaları da yapılıyor.

“Dostluk ve şenlik ortamında maçlar yapılıyor”

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Erzurum İl Temsilcisi Erdem Kara, ata sporunu gelecek nesillere taşımak ve şampiyonlar yetiştirmek için gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Erzurum’da atlı sporun meraklısı çok fazla. Köylerimizde de şehir merkezinden de onlarca kulübümüz bu kadim geleneği ve sporu sürdürmek için gayret gösteriyor. Erzurum’da şu anda bir üst lige çıkmak için takımlarımız mücadele ediyor. Elbette sporcularımızın ve atlarımızın sağlığı bizim için değerli. Cirit severlerin ilgi gösterdiği maçlarda zaman zaman ufak kazalar dışında her şey çok güzel gidiyor” dedi.

Sporcu ve atlar için güvenlik alınıyor

Geleneksel tarzda oynanan atlı cirit maçlarının aksine resmi mücadelelerde her türlü güvenlik önlemi alınıyor. Atların boyun kısımlarına yerleştirilen özel çiplerle her maç öncesi gerekli bilgiler alınıyor, buradaki veriler onaylandıktan sonra izin veriliyor. Birkaç yıl öncesine kadar kask kullanılmayan atlı cirit maçlarında sporcuların güvenlik önlemi noktasında bunu kullanması mecburiydi. Yine yapılan düzenleme ile sporcuların rakibine atmaya çalıştığı ciritin (sopa) uç kısmına plastik bir ekleme yapıldı. Böylece yaralanma ve kazaların da önüne geçilmiş olunuyor.

Sporcu ve atın duygusal bağı önemli

Cirit sopası 100 cm uzunluğunda, baş tarafı 2.5 cm çapında, oval ve arkaya doğru 1.5 cm çapında inen ahşaptan yapılmış ve 2.5 cm çaplı tarafı lastik kaplamalı olacak şekilde tasarlanmaktadır. Atlı cirit sporunun icra edilebilmesi için önem arz eden bir diğer husus da saha. Atların hızı ve koşu mesafesi göz önüne alındığında sahanın büyüklüğü bir gereklilik halini alıyor. Müsabaka, her iki takımdan 7 at ve oyuncu ile başlıyor ve eğer bir takımın at ve sporcu sayısı beşten aşağı düşerse hükmen mağlup sayılır. Sporcu atını seçerken bazı temel özelliklere ve atla duygusal bir bağ oluşturabilmesine dikkat eder. Atın boyun kırma talimlerinin iyi yapılmış olması, manevra kabiliyeti ve müzikle olan uyumunun yanı sıra sağrı yüksekliği gibi binicinin tercihine dayalı özellikler, cirit atı seçiminde önem taşımaktadır.