Erzurum’un 500 yıllık geleneği “1001 Hatim” okumaları Pir Ali Baba Türbesi’nde düzenlenen programla başladı.

Erzurum’un 500 yıllık geleneği “1001 Hatim” okumaları Pir Ali Baba Türbesi’nde düzenlenen programla başladı.

İslam Alimi Pir Ali Baba’nın asırlar önce şehrin her türlü afet ve beladan korunması için başlattığı gelenek çerçevesinde Kur’an okumayı bilen yaşlı ve gençler bir ay boyunca hatim indiriyor. Pir Ali Baba Türbesi’nde düzenlenen program ile başlatılan “1001 Hatim” okumalarına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer kurum amirleri de katıldı. Açılış konuşmalarının ardından hatim okumaları hocalar tarafından başlatıldı. Şehre giren atlı hafızların canlandırılması ile program sona erdi.