Pasinler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.B., Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.

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