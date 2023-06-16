Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda aranan on beş şahıs yakalandı.

Yapılan açıklamada, “Erzurum’da genelinde kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezimizde ve dış ilçelerimizde 15.06.2023 günü saat 05.00 sıralarında yapılan eşzamanlı operasyonlar neticesinde; 40 adres kontrol edilmiş, 15 aranan şahıs yakalanmış, 11 şahıs cezaevine teslim edilmiş, (3 yıl 9 ay ile 19 yıl 7 ay arası hapis cezaları ile aranan) ve 4 şahıs, gerekli adli işlemlerin akabinde serbest bırakılmıştır.” denildi.