Erzurum 142 bin 86 kayıtlı araç ile ülke sıralamasında 49’uncu sırada yer aldı.

Türkiye’de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.

Erzurum 142 bin 86 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Erzurum’da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 72 bin 404 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 361, otobüs sayısı bin 275, kamyonet sayısı 30 bin 107, kamyon sayısı 6 bin 382, motosiklet sayısı 6 bin 812, özel amaçlı araç sayısı 747 ve traktör sayısı 21 bin 998 oldu.

2024 Aralık ayında Erzurum’da 4 bin 187 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 596 otomobil, minibüs 79, otobüs 21, kamyonet 992, kamyon 130, motosiklet 72, özel amaçlı araç 6 ve traktör 318 adet olarak gerçekleşti.

Bu arada illere göre motorsuz kara taşıtları sayılarına bakıldığında; Erzurum’da bin 791 aracın olduğu görüldü. Bunlardan; 77’si römork ve bin 714’ü yarı römork olarak kayıtlara geçti.