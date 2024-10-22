Türkiye’de Eylül ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum’da ise bir ayda 4 bin 165 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 138 bin 917 oldu.

Alkışlar Doç. Dr. Murat Turan’a Alkışlar Doç. Dr. Murat Turan’a

Ülkemizde Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %56,8’ini motosiklet, %29,5’ini otomobil, %7,9’unu kamyonet, %2,9’unu traktör, %1,6’sını kamyon, %0,9’unu minibüs, %0,3’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül 2024’e ait motorlu kara taşıtları rakamları belli oldu. Erzurum 139 bin 727 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Eylül ayında 4 bin 659 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41’inci oldu.

Erzurum’da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 70 bin 927 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 402, otobüs sayısı bin 247, kamyonet sayısı 29 bin 825, kamyon sayısı 6 bin 319, motosiklet sayısı 6 bin 420, özel amaçlı araç sayısı 743 ve traktör sayısı 21 bin 844 oldu. Eylül ayında Erzurum’da 4 bin 659 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 990 otomobil, minibüs 97, otobüs 17, kamyonet bin 37, kamyon 100, motosiklet 138, özel amaçlı araç 5 ve traktör 2755 adet olarak gerçekleşti.

Kaynak: iha