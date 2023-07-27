TÜİK 2023 Haziran dönemi İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum’da Haziran ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 128 bin 389 olduğu açıklandı. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3’üncü, ülkede ise 48’inci sırada yer aldı

Erzurum her bin kişiye düşen araç sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Haziran ayı kaydında Erzurum’da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 171,4; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 86,0, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 37,72, her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 28,16 olarak hesaplandı.

Haziran 2023 Erzurum araç varlığı

TÜİK 2022 Haziran ayı verilerinde Erzurum’da 64 bin 447 otomobil, 2 bin 441 minibüs, bin 220 otobüs, 28 bin 256 kamyonet, 6 bin 77 kamyon, 4 bin 115 motosiklet, 734 özel amaçlı taşıt, 21 bin 99 traktör olmak üzere toplam 128 bin 389 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Bölgesel veriler ve Erzurum

TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, 2023 Haziran ayı kaydında Erzurum’da 128 bin 389, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 212 bin 597, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 339 bin 940, Doğu Anadolu Bölgesinde 851 bin 283 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi.

2023 haziran ayı bölgesel otomobil varlığı ve Erzurum

DOSİAD’ın TÜİK verileri kaydında yaptığı analizlere göre, Haziran ayı itibariyle Erzurum’da 64 bin 447, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 103 bin 187, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 134 bin 964, Doğu Anadolu Bölgesinde 382 bin 677 otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu aktarıldı.

Haziran ayı bölgesel traktör varlığı ve Erzurum

TÜİK Haziran ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre; Erzurum’da 21 bin 99, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 32 bin 507, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 77 bin 95, Doğu Anadolu Bölgesinde 147 bin 985 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum’un araç sayısı payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Haziran 2023 kaydında Erzurum trafiğine kayıtlı araç sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 60,39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37,76, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,08’lik pay edindi.

Erzurum’un otomobil sayısı payı

Veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un otomobil varlığı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 62,45, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 47,75, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,84’lük pay oluşturdu.

Bölge illeri motorlu kara taşıtı varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı’da 30 bin 987, Bingöl’de 18 bin 820, Bitlis’te 23 bin 690, Elazığ’da 145 bin 193, Erzincan’da 67 bin 389, Erzurum’da 128 bin 389, Hakkari’de 8 bin 974, Kars’ta 46 bin 910, Malatya’da 206 bin 884, Muş’ta 35 bin 577, Tunceli’de 10 bin 523, Van’da 78 bin 492, Ardahan’da 19 bin 166, Iğdır’da 30 bin 280 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum 48’inci sırada

Erzurum trafiğe kayıtlı araç varlığı kaydında ülkede 48’inci sırada yer aldı. Araç varlığının en yüksek olduğu 50 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Manisa, Gaziantep, Muğla, Hatay, Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Denizli, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afyonkarahisar, Trabzon, Kütahya, Tokat, Malatya, Isparta, Osmaniye, Çorum, Sivas, Edirne, Zonguldak, Ordu, Uşak, Burdur, Kırklareli, Kastamonu, Aksaray, Elazığ, Nevşehir, Diyarbakır, Amasya, Düzce, Bolu, Erzurum, Adıyaman, Niğde olarak bildirildi

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,4 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,1’ini motosiklet, yüzde 39,1’ini otomobil, yüzde 8,4’ünü kamyonet, yüzde 4,1’ini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,3’ünü minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 28,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 27,2, minibüste yüzde 25,9, traktörde yüzde 19,1, kamyonette yüzde 15,8, otomobilde yüzde 12,9, motosiklette yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 95,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 79,3, kamyonette yüzde 75,9, otomobilde yüzde 74,7, minibüste yüzde 57,1, otobüste yüzde 16,6, traktörde yüzde 10,0 ve kamyonda yüzde 7,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,4’ünü otomobil, yüzde 16,6’sını motosiklet, yüzde 15,9’unu kamyonet, yüzde 7,8’ini traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran dönemi

Haziran ayında 892 bin 197 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,4’ünü otomobil, yüzde 15,3’ünü kamyonet, yüzde 13,0’ını motosiklet, yüzde 2,4’ünü traktör, yüzde 1,8’ini kamyon, yüzde 1,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Haziran dönemi

Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 57 bin 643 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 81,9 artarak 1 milyon 57 bin 643 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,4 azalarak 14 bin 753 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 42 bin 890 adet artış gerçekleşti.