Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2023 Mali yılı bütçesinden Amatör Spor Kulüplere ayrılan yardımlar, tüm illerde yapılan eş zamanlı törenlerle kulüp yöneticilerine teslim edildi.

124 amatör kulüp, 72 bin 862 sporcu ve toplam 10 bin 932 lisanlı sporcuya sahip olan Erzurum’da da kulüplere 5 milyon 32 bin 500 TL nakdi yardım yapıldı. Bu amaçla Yakutiye Spor Kampüsü Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen programa; Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Selahattin Çodur ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Selahattin Çodur, Erzurum’daki amatör kulüplerin Türkiye’de en fazla tesise sahip olma özelliğini taşıdığını belirterek, “Erzurum’da her branşta idman ve maç yapacak stadımız var. Şu an ilçelerimizin yüzde doksanında futbol sahamız ve kapalı spor salonumuz mevcut.” dedi.

Konuşmalardan sonra amatör kulüp yöneticilerine temsili çekleri verildi.