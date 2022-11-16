Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde onaylanan ve Tamer Grup İnşaat Ltd. Şti. tarafından uygulanacak olan “Aqualife Termal Aquapark ve Tatil Köyü Tefrişat Projesi” finansman desteği sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde onaylanan ve Tamer Grup İnşaat Ltd. Şti. tarafından uygulanacak olan “Aqualife Termal Aquapark ve Tatil Köyü Tefrişat Projesi” finansman desteği sözleşmesi imzalandı.

Toplam destek tutarı 3 milyon TL olan proje dahilinde Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk termal konseptli aquaparkının tefrişatının tamamlanması planlanıyor. İçerisinde termal havuzlar, SPA, sauna ve aquapark hizmetleri barındıran tesis, 20 adet butik villa ile de misafirlerine konaklama imkânı sunacak. Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan tesisin Erzurum’un Aziziye ilçesinde inşası son aşamaya geldi. Faaliyetlerine başlamasına sayılı günler kalan tesis de hali hazırda 80 kişilik istihdam sayısına ulaşıldı. Tesisin hizmete açılması ve projenin tamamlanması ile birlikte istihdam sayısının yükselmesi bekleniyor.

Kış turizminin gözde illerinden Erzurum’da verilen turizm hizmetlerinin çeşitliliğinin artırılmasına, termal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına ve sosyal donatı alanlarının geliştirilmesine ivme kazandıracak olan tesis ile yerli ve yabancı turistlere yeni bir aktivite imkanı sunulacak.