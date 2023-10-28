Erzurum’da bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında 255 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, 9 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van ve Malatya ardından 3, Türkiye illeri sıralamasında ise 38’inci sırayı aldı.

Erzurum Ocak - Eylül Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 255 şirket, 17 kooperatif ve 72 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 52 şirket, 11 kooperatif tasfiye edildi. Ocak - Eylül ayları arasında 54 şirket, 5 kooperatif ve 64 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.

Kudaka Ocak - Eylül Dönemi Verileri

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan analizlere göre 2023 Ocak - Eylül döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 352 şirket, 21 kooperatif ve 130 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 64 şirket ve 15 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 67 şirket, 9 kooperatif ve 116 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

Kuzeydoğu Anadolu Ocak - Eylül Dönemi Verileri

TOBB Kurulan ve kapanan şirket verilerine göre, 2023 Ocak - Eylül döneminde Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 582 şirket, 27 kooperatif ve 284 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 90 şirket ve 19 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 99 şirket, 10 kooperatif ve 223 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı.

Doğu Anadolu Ocak - Eylül Dönemi Verileri

2023 Ocak - Eylül döneminde Erzurum’la birlikte 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 2 bin 274 şirket, 87 kooperatif ve 743 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 381 şirket ve 49 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 289 şirket, 34 kooperatif ve 588 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini nihayetlendirdi.

Erzurum’un Bölgesel Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un yılın 9 ayında kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,81, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,21 oranında pay gösterdi

Erzurum 38’inci Sırada

Erzurum yılın ilk beş ayında kurulan şirket sayısı bazında 38’inci sırayı aldı. Ülkede en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği iller; Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Muğla, Ş.Urfa, Kayseri, Diyarbakır, Tekirdağ, Hatay, Sakarya, Denizli, Aydın, Balıkesir, Manisa, Samsun, Eskişehir, Van, Mardin, K.Maraş, Trabzon, Malatya, Batman, Aksaray, Yalova, Afyon, Çanakkale, Nevşehir, Şırnak, Çorum, Sivas, Erzurum, Ordu, Isparta olarak bildirildi.

Erzurum Bölgede 3’üncü

Ocak - Eylül 2023 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 578 şirketle Van oldu. Bu ili 446 şirketle Malatya, 255 şirketle Erzurum, 246 şirketle Elazığ izledi. Dönemde Ağrı’da 113, Erzincan’da 82, Bitlis’te 124, Muş’ta 87, Iğdır’da 60, Bingöl’de 122, Hakkari’de 85, Kars’ta 39, Tunceli’de 19 ve Ardahan’da 18 şirket kuruldu.