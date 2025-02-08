Tarıma elverişli olmasına rağmen işlenmeyen arazileri ülke ekonomisine kazandırmak ve bölge çiftçisini modern tarıma yöneltmek amacıyla kurulan Mezra Ziraat, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.ERZURUM (İGFA) - Mezra; 2023-2024 sezonunda, 16 bin dekar alanda şeker pancarı ekerek toplamda 70 bin ton şeker pancarı üretti. Yaklaşık 2.000 dekarlık alanda da arpa ve yonca ekimi yapan Mezra, Erzurum Şeker Fabrikası’nın hammadde ihtiyacının da yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşıladı. 2020 yılında 5 yıl içerisinde 20 bin dönüme ulaşma hedefiyle yola çıkan tarım şirketi, bu sezon hedefine ulaşarak 20 bin dönümlük arazide kiralama gerçekleştirdi. Uzun vade hedefi ise yenilikçi tarım uygulamalarını ülke çapında yaygınlaştırıp atıl toprakları ülke ekonomisine kazandırmak.

Dünya genelinde sağlıklı gıdaya ulaşmak reel sektör için oldukça önemli. Ekmek, şeker gibi gıda maddelerinin ne kadar önemli olduğu da her geçen yıl bir kez daha ortaya çıkıyor. Şeker pancarı üretimi ve satışı, sulama sistemi satışı, tohum ilaç gübre satışı, şeker pancarı söküm ve yükleme, besi hayvancılığı ve güneş enerji sistemi alanlarında faaliyet gösteren Mezra Ziraat, reel sektörün en temel meselesi için çalışmalarını bölgesel istihdama destek olarak sürdürüyor. Minimum maliyetle maksimum verimi sağlayacak yöntemleri geliştirmek ve besi hayvancılığına süt hayvancılığını da ilave etmeyi önemli bir vizyon olarak belirleyen Mezra, bölgesel istihdam için de önemli bir örnek olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

“İşimizin sadece pancar üretmek olmadığının farkındaydık ve buna göre de davrandık. Bölge çiftçisine her konuda önderlik ettik, destek olduk ve istihdam sağladık” diyen Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, “Değişen ve gelişen teknolojiyi pancar tarımında kullanmaya ve çiftçilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.