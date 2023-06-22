Erzurum Oltu Alaettin Erkek Kuran Kursu ve Rahime Ana Kız Kuran Kursunda iki yıldır kuranı kerim öğrenimi gören 58 öğrenciye Oltu Efkan Ala Kültür merkezinde büyük bir katılımla icazet merasimi düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı ile Oltu Alaettin Erkek Kuran Kursundan 27 öğrenci Oltu Aslan Paşa Camii önünden Efkan Ala Kültür merkezine yürüyerek gittiler. Caddeden Oltuluların sevgi gösterileri arasında yürüyen öğrenciler başarılarının mutluluğunu yaşadılar.

Program Oltu Efkan Alla Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Hafız ve Hafizelerin salona davetinin ardında Kuranı Kerim Tilaveti ile tören başladı. Açılış konuşmasını Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever yaptı. Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can selamlama konuşması yaptı. İl Müftüsü Can “Hafızlık Allah’ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimettir” dedi.

Oltu İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal kuran kursu öğrencilerine ve salonu dolduran Oltululara bir konuşma yaptı. Kaymakam Bakkal “Hafızlar, Kur’an âşığı insanlardır. Onların gönülleri Kur’an’la cilalanmıştır; nazarları Kur’an’ın nuruyla keskinleşmiştir. Hafızlar, zihinlerini ilahî kelamla süslerler. Her hayrın başı olan besmele, onların altın anahtarıdır. Kur’an sarayından içeri, ancak o altın anahtarla girilir” dedi.

Reisul Kurra vekili Salih Akyüz Hafızların icazet merasiminin ardında dua edildi. Daha sonra Protokol tarafından öğrencilerine belgeleri ve ödülleri verildi ardından öğrencilerin hafız olmalarında büyük emekleri olan Kuran Kursu Öğretmenlerine İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal plaket verdi.

Törene Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Başsavcı Mustafa Küçük Bekir, Oltu Ağır ceza Başkanı Uğur Han, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ,Oltu Halk Eğitim Merkezi müdürü Ömer Zengin, Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever, çevre ilçelerin müftüleri, siyasi parti ilçe başkanları ve iş adamları katıldı.