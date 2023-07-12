Erzurum’da son 5.5 yılda bin 482 şirket kurulurken 199 şirket faaliyetini sonlandırdı. İlde kapanan şirketlerin açılan şirketlere oranı yüzde 13.42 oldu.

5 Yıllık Veriler

Erzurum’da 2018 Ocak - 2023 Mayıs dönemleri arasında bin 482 şirket, 89 kooperatif ve 517 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönem içinde 208 şirket ve 39 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 5.5’lık süreç içinde 199 şirket, 62 kooperatif ve 311 gerçek kişi ticari işletmesi ise faaliyetini noktaladı.

Şirket En’leri

Erzurum’da en fazla sayıda şirket kurulumu 2022 yılında kaydedildi. TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analize göre ilde 2018 yılında 213. 2019 yılında 181, 2020 yılında 313, 2021 yılında 252, 2022 yılında 381, 2023 Ocak - Mayıs ekseninde ise 142 şirket kuruldu.

Kooperatif En’leri

İlde en yüksek sayıda kooperatif kurulumu 28 kooperatifle 2021 yılında kaydedildi. Verilere göre ilde 2018 yılında 6, 2019 yılında 8, 2020 yılında 19, 2021 yılında 28, 2022 yılında 20, 2023 Ocak - Mayıs ayları arasında ise 8 kooperatif kurulumu gerçekleşti.

Gerçek Kişi Ticari İşletme En’leri

Erzurum’da en fazla sayıda gerçek kişi ticari işletmesi 2020 yılında değerlendirildi. TOBB verilerine göre ilde 2018 yılında 104. 2019 yılında 56, 2020 yılında 109, 2021 yılında 101, 2022 yılında 105 ve 2023’ün ilk beş ayında ise 42 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti

Kapanan Şirket Sayısı Dağılımı

İlde en çok sayıda şirketin ekonomik faaliyetten çekildiği yıl 2022 dönemi oldu. Erzurum’da 2018 yılında 30, 2019 yılında 32, 2020 yılında 27, 2021 yılında 28, 2022 yılında 45, 2023’ün Ocak - Mayıs ayları kapsamında ise 37 şirket faaliyetini durdurdu.

TOBB Verileri

2023’ün ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı. 2023’ün ilk 5 ayında, 2022’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 69,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,1 azaldı.

2023’ün ilk 5 ayında, 2022’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 4,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,6 artış oldu.