Erzurum’un son yıllarda eğitimde birçok alanda başarılı sonuçlar alması, öğrencilerimizin bilimsel yarışmalardan Türkiye geneli sınavlara kadar birçok yerde adlarından söz ettirmeleri eğitim camiası ve Erzurum halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Bu başarılara Erzurum’daki 5 yaş okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 99 a çıkması eklenmiş oldu.

Erzurum’un son yıllarda eğitimde birçok alanda başarılı sonuçlar alması, öğrencilerimizin bilimsel yarışmalardan Türkiye geneli sınavlara kadar birçok yerde adlarından söz ettirmeleri eğitim camiası ve Erzurum halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Bu başarılara Erzurum’daki 5 yaş okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 99 a çıkması eklenmiş oldu.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı açıklamada Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi çerçevesinde Erzurum’da yürüttükleri çalışmalar sonucunda okul öncesi 5 yaş grubunda 1 yıl önce yüzde 38 olan okullaşma oranını yüzde 99 a çıkararak büyük bir başarıya imza attıklarını ifade etti.

Salih Kaygusuz yaptığı açıklamada; “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde gerçekleştirilen Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi yürütülmektedir. Okullarımız arasındaki başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen bu proje ile bir yıl içinde 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılması hedefi bağlamında ilimizde yoğun bir çalışma yürüttük. Okul öncesi 5 yaş grubunda % 38 olan okullaşma oranımızı 1 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 99’a yükselttik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2022 yılında 10 yeni bağımsız Anaokulu, 110 okul öncesi sınıfı, 8 adet konteynerde eğitim veren Anaokulu, 6 ilçemizde de 15 gezici öğretmenlerle eğitim verilen okul öncesi sınıfları açıldı. Böylece yaklaşık 8000 öğrencimizi okulla ve öğretmenle buluşturmuş olduk. 5 yaş grubunda öğrenci sayımız 12.197’ye, toplam anaokulu sayımız 138’e, anasınıfı ve uygulama sınıfı olan okul sayımız 479’a ve okul öncesi toplam derslik sayımız da 912’ye yükseldi.” diye konuştu.

Kaygusuz, okul öncesi eğitim ile çocukların erken çocuklukta edinmeleri gereken fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel becerileri kazanmalarını; sonraki eğitim süreçlerine hazırlanmalarını ve böylece eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, “Bu nedenle Erzurum’da projeyi büyük bir ciddiyetle uyguladık ve proaktif kararlarla kısa sürede başarıya ulaştık. Sonraki süreçte okul öncesi eğitimde 3-4 yaş grubu okullaşma oranını da Türkiye ortalamasının üzerine çıkaracağız. Bu süreçte 610 milyonluk yeni yatırım bütçesini Erzurum’a ayırarak Bakanlımızın Erzurum’daki yatırımlarını 888 milyona çıkaran Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e maddi ve manevi destekleri için şükranlarımı arz ediyorum. Başarıya ulaşmamızda en önemli faktör olan, gecesini gündüzüne katarak çalışan bütün eğitim camiamıza çok teşekkür ediyorum. Eğitimde yakaladığımız başarı çıtasını yükseltmek, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak ve milletimizin yüz akı olacak bir gençlik yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.