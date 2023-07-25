TÜİK 2022 Uluslararası Göç İstatistikleri rakamlarını açıklandı. Erzurum 2022 yılında aldığı göç ile ülke sıralamasında 47. sırada yer aldı.

Erzurum göçte 47’inci sırada

Ülkemizde uzun bir süredir tartışma konusu olmaya devam eden göç ve göçmen konusu TÜİK’in açıklandığı istatistik bilgileriyle bir kez daha gündeme geldi. Buna göre 2022 yılında yurt dışından Türkiye’ye 494 bin 52 kişi göç etti, Türkiye’den yurt dışına ise 466 bin 914 kişi göç etti. Uluslararası Göç İstatistikleri incelendiğinde Erzurum’a bin 383 kişi göç yoluyla geldi. Bunlardan 902’sinin erkek ve 481’nin kadın olduğu görüldü. Erzurum’a göç edenlerin 389’ü Türk vatandaşı, 994’ü ise yabancı uyruklu oldu. Erzurum aldığı göç ile 81 il içinde 47’inci sırada yer aldı. 2021 yılında ise Erzurum’a göç edenlerin sayısı bin 444 kişi olmuştu.

Erzurum’da göçenlerin sayısı arttı

Erzurum’dan göç edenlerle ilgili istatistiklere bakıldığında ise; gidenlerin sayısı bin 333 olurken, bunların 893’ü erkek ve 440’ü kadın oldu. Erzurum göç veren iller sıralamasında ise 48.sırada yer aldı. 2021 yılında Erzurum’dan göç edenlerin sayısı bin 50 olarak kayıtlara geçti. Göç edenlerin 729 Türk vatandaşı, 604’ü yabancı uyruklu oldu. 744 bin 366 nüfuslu Erzurum’da 5 bin 388 yabancı uyruklu vatandaşın kayıtlı olduğu ifade edilirken 81 il içinde bu rakamla 44. sırada bulundu.

İşte Türkiye’deki göç rakamları

Yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre %33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Göç eden nüfusun %52,9’unu erkekler, %47,1’ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409’unu Türk vatandaşları, 399 bin 643’ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye’ye 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %35,4 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul’u %14,8 ile Antalya, %5,4 ile Ankara, %3,9 ile Bursa ve %3,8 ile Mersin takip etti. Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %39,5 ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u %9,8 ile Ankara, %6,7 ile Antalya, %3,4 ile Samsun ve %3 ile İzmir izledi.