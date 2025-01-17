Erzurum’da 415 öğrencinin hafızlık icazet merasimi yapıldı.

Yakutiye ilçesi Hazreti Ali Camii’nde geniş bir katılımla gerçekleşen merasimde hafızların sevincine Vali Mustafa Çiftçi ortak oldu. Vali Çiftçi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"415 hafız kardeşimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu hayırlı ve mübarek mertebeye erişmeleri hem kendileri hem aileleri hem hocaları hem de Diyanet camiamız ve memleketimiz için büyük bir sevinç vesilesidir. Gerçekten alnı öpülesi bir iş başardılar ve hafızlık mertebesine ulaştılar. Bu, herkesin harcı olmayan bir başarıdır."

Hafızlık icazet merasimine; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, önceki Dönem Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı İdris Güllüce, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Reîsü’l-kurrâ Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, ilçe müftüleri, icazet alan hafızlar, aileleri, hocaları ve vatandaşlar katıldı.