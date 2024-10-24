Erzurum’da 81 ilden gelen 300 okul yöneticisine "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde eğitim veriliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri ile donatılmasını hedefleyen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında, "Okul Yöneticilerine Güncellenen Öğretim Programlarının Tanıtılması ve Program Liderliği Becerilerinin Kazandırılması Projesi" kapsamında Öğretim Liderliği Eğitici Eğitimi Kursu"nun açılışı Erzurum Aziziye Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ercan Yıldız ve Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız , Prof. Dr. Adnan Taşgın, Prof. Dr. İsmail Seçer, eğitim görevlileri ve 81 ilden gelen okul yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın açılış konuşmalarının ardından, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Yıldız’ın konuşmaları ile devam eden programın açılışı hatıra fotoğrafı ve eğitimle devam etti. 21-25 Ekim 2024 tarihleri arasında devam edecek olan eğitici eğitim kursunda; 81 il genelinden katılan 300 okul yöneticisine otuzar saatlik eğitici eğitimi verilmesi hedefleniyor. Eğitici eğitimi kursu sonrasında; kursu tamamlayan 300 okul yöneticisi tarafından kendi illerindeki okul yöneticilerine mahalli eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor.