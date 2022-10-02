TÜİK Ağustos 2022 dönemi motorlu kara taşıtları devir verilerini paylaştı.

TÜİK Ağustos 2022 dönemi motorlu kara taşıtları devir verilerini paylaştı.

Erzurum’da 2 bin 66 otomobil, 69 minibüs, 19 otobüs, 755 kamyonet, 84 kamyon, 54 motosiklet, 4 özel amaçlı taşıt ve 269 traktör olmak üzere toplam 3 bin 320 aracın devredildiği açıklandı. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 62,22 olarak kaydedildi.

Ağustos ayı taşıt devir payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un Ağustos ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,65 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,13, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,0’lik pay oluşturdu.

Erzurum’un otomobil devir payı

TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’da Ağustos 2022 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,68, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,18, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,88 oranında pay gösterdi.

KUDAKA bölgesi devir verileri

Ağustos 2022 döneminde KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 3 bin 194 otomobil, 118 minibüs, 28 otobüs, bin 108 kamyonet, 120 kamyon, 221 motosiklet, 4 özel amaçlı taşıt ve 423 traktör olarak toplam 5 bin 216 aracın devredildiği açıklandı. KUDAKA Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 61,23 olarak hesaplandı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi devir verileri

DOSİAD tarafından kaydedilen analize göre, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 4 bin 36 otomobil, 258 minibüs, 49 otobüs, bin 705 kamyonet, 220 kamyon, 338 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve bin 85 traktör olmak üzere toplam 7 bin 696 motorlu kara taşıtının devredildiği bildirildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 52,44 olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi devir verileri

TÜİK verilerine göre, Ağustos 2022 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 12 bin 236 otomobil, 975 minibüs, 106 otobüs, 4 bin 981 kamyonet, 551 kamyon, 928 motosiklet, 20 özel amaçlı taşıt ve 2 bin 318 traktör olmak üzere toplam 22 bin 115 aracın devredildiği açıklandı. Bölgede devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 55,32 olarak kaydedildi.

Bölge illeri taşıt devir sayıları dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda motorlu kara taşıtının devredildiği il 5 bin 905 araç devriyle Malatya oldu, bu ili 4 bin 370 devirle Elazığ, 3 bin 320 devirle Erzurum izledi. Ağustos ayında Van’da 2 bin 104, Erzincan’da bin 571, Kars’ta 903, Muş’ta 950, Ağrı’da 747, Iğdır’da 525, Bitlis’te 620, Bingöl’de 465, Ardahan’da 305, Tunceli’de 194 ve Hakkari’de 136 motorlu kara taşıtı devredildi.

Bölge illeri otomobil devir sayıları

Erzurum motorlu kara taşıtlarında olduğu gibi otomobil devir sayısı yüksekliği bakımından da bölge illeri sıralamasında 3’üncü oldu. Dönemde Malatya’da 3 bin 759, Elazığ’da 2 bin 798, Erzurum’da 2 bin 66, Van’da 901, Erzincan’da 927, Kars’ta 336, Muş’ta 284, Ağrı’da 267, Iğdır’da 147, Bitlis’te 253, Bingöl’de 277, Ardahan’da 92, Tunceli’de 91 ve Hakkari’de 38 otomobil devredildi.

Erzurum 43’üncü sırada

Erzurum araç devrinde 43’üncü sırada yer aldı. Araç devri sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Adana, Mersin, Hatay, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Muğla, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Sakarya, Eskişehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Tokat, Kütahya, Çorum, Çanakkale, Sivas, Ordu, Aksaray, Isparta, Elazığ, Nevşehir, Adıyaman, Amasya, Zonguldak, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Düzce, Kastamonu olarak kaydedildi.

TÜİK verileri

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 26 milyon 29 bin 230 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,1’ini otomobil, yüzde 36,8’ini motosiklet, yüzde 11,1’ini kamyonet, yüzde 4,7’sini traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs, yüzde 0,4’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı

Ağustos 2022

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste yüzde 79,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 47,3, otobüste yüzde 31,8, motosiklette yüzde 21,5, kamyonda yüzde 18,1, traktörde yüzde 14,6 artarken kamyonette yüzde 17,5 ve otomobilde yüzde 11,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 arttı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 71,2, otobüste yüzde 40,3, motosiklette yüzde 40,2, traktörde yüzde 34,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otomobilde yüzde 4,3 artarken minibüste yüzde 30,6 ve kamyonette yüzde 6,1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 26 milyon 29 bin 230 oldu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,3’ünü motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devir

Ağustos ayında 748 bin 879 adet taşıtın devri yapıldı. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 63,8’ini otomobil, yüzde 16,7’sini kamyonet, yüzde 10,4’ünü motosiklet, yüzde 3,9’unu traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 48 bin 181 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

8 aylık dönem

Ocak-Ağustos döneminde 804 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azalarak 804 bin 993 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,6 azalarak 24 bin 479 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 780 bin 514 adet artış gerçekleşti.

Yakıt türü

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2’si benzin yakıtlı. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 adet otomobilin yüzde 70,2’si benzin, yüzde 17,5’i dizel, yüzde 10,1’i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,2’si LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 74 bin 317 adet otomobilin ise yüzde 37,1’i dizel, yüzde 35,3’ü LPG, yüzde 26,4’ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9’u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3.

Silindir hacmi

Ocak-Ağustos döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 adet otomobilin yüzde 33,4’ü 1300 ve altı, yüzde 26,9’u 1401-1500, yüzde 23,4’ü 1301-1400, yüzde 8,9’u 1501-1600, yüzde 5,7’si 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Renk

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin 151 bin 588’i beyaz renklidir. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 adet otomobilin yüzde 40,9’u beyaz, yüzde 27,8’i gri, yüzde 11,3’ü mavi, yüzde 7,4’ü kırmızı, yüzde 7,3’ü siyah, yüzde 2,8’i turuncu, yüzde 1,2’si yeşil, yüzde 0,6’sı kahverengi ve yüzde 0,6’sı sarı renkli.